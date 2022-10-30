Индия осудила террористические акты в Сомали

Как отмечает МИД Индии, это нападение напоминает международному сообществу о необходимости быть единым и решительным в борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях, поскольку он остается одной из самых серьезных угроз международному миру и безопасности

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 октября. /ТАСС/. Индия осудила в воскресенье террористические атаки в Могадишо, в результате которых погибли не менее 100 человек. Об говорится в заявлении на сайте ее МИД.

"Индия решительно осуждает террористические акты в Могадишо 29 октября 2022 года, унесшие жизни многих невинных людей. Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в результате двойных взрывов", - говорится в документе.

Как отмечает индийское внешнеполитическое ведомство, это нападение вновь напоминает международному сообществу о необходимости быть единым и решительным в борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях, поскольку он остается одной из самых серьезных угроз международному миру и безопасности.

В субботу боевики из террористической группировки "Аш-Шабаб" атаковали здание Министерства образования Сомали в центре столицы Могадишо, число погибших составило не менее 100 человек, еще 300 пострадали.