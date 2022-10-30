Блокированные полицией демонстранты начали митинг, не дойдя до площади в центре Кишинева

Лидер партии "Шор" заявил, что люди вышли на протесты от безысходности

КИШИНЕВ, 30 октября. /ТАСС/. Организаторы многотысячной акции протеста в Кишиневе после блокирования марша колонны своих сторонников полицией объявили о начале митинга на перекрестке бульвара Штефана Великого и улицы Тигина, изначально акция планировалась на площади в центре города. Об этом с места события передает корреспондент ТАСС.

"Люди вышли на протесты от безысходности, президент Молдавии Майя Санду ведет страну к кризису", - заявил, выступая по видеосвязи, лидер партии "Шор" Илан Шор, которая и организовала демонстрацию.

"Тысячи людей привели на протесты их проблемы, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Это высокие цены, которые люди не могут позволить. Наш народ заслуживает достойной жизни. Это позор, когда в 21-м веке граждане страны не могут свободно выражать свое мнение", - заявила собравшимся депутат от Партии коммунистов Диана Караман. Она также потребовала от Санду уйти в отставку.

Сторонники партии "Шор" собрались в Кишиневе у здания Академии наук Молдавии и планировали пройти по главному бульвару до центральной площади столицы. Однако улицу перегородили кордоны полиции, от демонстрантов потребовали изменить маршрут. Протестующие отказались подчиниться требованиям, после чего начались стычки, в ходе которых в полицейских полетели яйца. По словам Караман, стычки с полицией организовали провокаторы, внедренные властями в ряды протестующих.

К настоящему моменту задержаны полицией организаторы акции, среди которых глава Оргеевского района Дину Цуркану, его заместитель Виктор Перцу, мэр города Оргеева Павел Вережану, а также почетный председатель партии "Шор" Валерий Клименко. "В сегодняшней акции протеста принимают участие более 65 тысяч протестующих. Полиция перекрыла центральный бульвар на пересечении с улицей Тигина и заставляет людей идти по улице Букурешть, чтобы добраться до здания правительства", - сообщается на сайте партии.

Ранее в полиции сообщили, что на главной площади Кишинева власти организовали выставку местных производителей и обвинила организаторов акции в нарушениях правопорядка. Полицейские оцепили центр города и проводят выборочный досмотр людей.