СМИ: в Британии ожидают роста цен на продукты питания после выхода РФ из зерновой сделки

В первую очередь в стране может вырасти стоимость хлеба и макаронных изделий

ЛОНДОН, 30 октября. /ТАСС/. Великобритания может столкнуться с дальнейшим ростом цен на продовольствие вследствие выхода России из зерновой сделки. Об этом в воскресенье сообщила газета Mail On Sunday.

Отмечается, что в первую очередь предстоящей зимой в Соединенном Королевстве может вырасти стоимость хлеба и макаронных изделий. Вместе с рекордно высокими ценами на электроэнергию продовольственная инфляция станет еще одним ударом по бюджету британских семей, добавило издание.

Согласно базирующемуся в Лондоне Центру экономических и бизнес-исследований, Великобритания рискует столкнуться с самым значительным с 1950-х годов падением уровня жизни вследствие кризиса на энергетических рынках в Европе. По официальным данным, инфляция в королевстве в сентябре составила 10,1% в годовом исчислении - это самый высокий показатель за последние 40 лет.

В субботу в Минобороны РФ заявили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после теракта в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, совершенного при участии британских специалистов. Ранее в военном ведомстве сообщили, что Киев совершил террористическую атаку, задействовав девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Все они были уничтожены.

В свою очередь министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в субботу заявил, что Россия в том числе с участием Турции готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. тонн зерновых в ближайшие четыре месяца.