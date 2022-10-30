Полиция Молдавии задержала 28 участников демонстрации в Кишиневе

Кроме того, еще до начала демонстрации был задержан 51 человек

КИШИНЕВ, 30 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в ходе акции оппозиции в центре Кишинева в воскресенье задержали 28 человек, им предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"28 человек, которые во время митинга вели себя агрессивно, дестабилизируя обстановку, были выведены из толпы и доставлены в инспекторат полиции для оформления документов", - говорится в сообщении. Кроме того, добавили в полиции, еще до начала демонстрации был задержан 51 человек, их подозревают в намерении дестабилизировать обстановку на митинге.

Очередная массовая акция протеста сторонников оппозиционной молдавской партии "Шор" завершилась в воскресенье в Кишиневе. Тысячи манифестантов собрались у здания Академии наук Молдавии и планировали пройти по главному бульвару столицы до центральной площади, однако их колонну заблокировала полиция. Протестующие потребовали пропустить их, после чего произошли мелкие стычки с сотрудниками.

Задержаны три организатора акции, у одного из них - почетного председателя партии "Шор" Валерия Клименко - после этого случился сердечный приступ. Руководители акции протеста сообщали, что нападения на полицейских организовали внедренные властями провокаторы.