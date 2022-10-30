Берлускони признался, что пошутил насчет обмена бутылками водки и вина с президентом РФ

Бывший премьер-министр Италии признался, что дважды пытался связаться с российским лидером после начала СВО

РИМ, 30 октября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Италии, бессменный лидер входящей в правящую коалицию партии "Вперед, Италия" сенатор Сильвио Берлускони рассказал, что пошутил, когда рассказал, что обменялся с президентом РФ Владимиром Путиным бутылками водки и вина. Как пишет в воскресенье газета La Repubblica, в интервью тележурналисту Бруно Веспе 86-летний политик признался, что дважды пытался связаться с российским лидером после начала СВО на Украине, но не получил ответа, после чего больше не настаивал.

Берлускони также пояснил, что когда рассказывал депутатам своей партии об обмене поздравительными письмами на дни рождения (29 сентября и 7 октября), его спросили, обменялись ли они подарками. "Конечно, двадцатью бутылками водки и (вина) ламбруско. Но все поняли, что это была шутка", - уточнил Берлускони.

Ранее в СМИ просочилась аудиозапись, на которой Берлускони говорит, что "восстановил отношения с Путиным", от которого получил письмо на день рождения.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг, что российский лидер подарил Берлускони 20 бутылок водки по случаю дня рождения. "Я не могу подтвердить, что такого рода подарки имели место, поэтому ничего не могу сказать по этой теме", - сказал представитель Кремля журналистам, комментируя обсуждение в ЕС вопроса о том, нарушает ли такой подарок санкции Евросоюза на российский экспорт.

В Еврокомиссии не исключили, что в случае подобного подарка речь может идти о нарушении антироссийских санкций Евросоюза, предполагающих в том числе запрет на ввоз из России в ЕС таких ликеро-водочных изделий, как водка. При этом соответствующая правовая база не предусматривает исключений для подарков.