30 октября, 16:57

Берлускони признался, что пошутил насчет обмена бутылками водки и вина с президентом РФ

Берлускони признался, что пошутил насчет обмена бутылками водки и вина с президентом РФ
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони
© Алексей Дружинин/ ТАСС

Бывший премьер-министр Италии признался, что дважды пытался связаться с российским лидером после начала СВО

РИМ, 30 октября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Италии, бессменный лидер входящей в правящую коалицию партии "Вперед, Италия" сенатор Сильвио Берлускони рассказал, что пошутил, когда рассказал, что обменялся с президентом РФ Владимиром Путиным бутылками водки и вина. Как пишет в воскресенье газета La Repubblica, в интервью тележурналисту Бруно Веспе 86-летний политик признался, что дважды пытался связаться с российским лидером после начала СВО на Украине, но не получил ответа, после чего больше не настаивал.

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Берлускони также пояснил, что когда рассказывал депутатам своей партии об обмене поздравительными письмами на дни рождения (29 сентября и 7 октября), его спросили, обменялись ли они подарками. "Конечно, двадцатью бутылками водки и (вина) ламбруско. Но все поняли, что это была шутка", - уточнил Берлускони.

Ранее в СМИ просочилась аудиозапись, на которой Берлускони говорит, что "восстановил отношения с Путиным", от которого получил письмо на день рождения.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг, что российский лидер подарил Берлускони 20 бутылок водки по случаю дня рождения. "Я не могу подтвердить, что такого рода подарки имели место, поэтому ничего не могу сказать по этой теме", - сказал представитель Кремля журналистам, комментируя обсуждение в ЕС вопроса о том, нарушает ли такой подарок санкции Евросоюза на российский экспорт.

В Еврокомиссии не исключили, что в случае подобного подарка речь может идти о нарушении антироссийских санкций Евросоюза, предполагающих в том числе запрет на ввоз из России в ЕС таких ликеро-водочных изделий, как водка. При этом соответствующая правовая база не предусматривает исключений для подарков. 

Теги:
ИталияРоссияБерлускони, Сильвио
© Информационное агентство ТАСС
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