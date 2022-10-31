30 октября, 23:32

Президент Мексики поздравил Лулу да Силву с победой на выборах президента Бразилии

По результатам обработки 99,1% протоколов, за него проголосовали 50,84% избирателей

МЕХИКО, 31 октября. /ТАСС/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что победа кандидата от Партии трудящихся Луиса Инасиу Лулы да Силвы на прошедших в воскресенье президентских выборах в Бразилии принесет стране равенство и гуманизм.

"Победили Лула и благословенный народ Бразилии. Будут равенство и гуманизм", - написал глава государства в Twitter.

По данным обработки 99,1% протоколов, за лидера Партии трудящихся проголосовали более 59,7 млн человек (50,84%), в то время как его конкурента-консерватора Жаира Болсонару поддержали 57,8 млн избирателей (49,16%). До момента обработки двух третей протоколов Болсонару лидировал, однако Лула да Силва сократил отставание в первую очередь за счет голосов, поданных за него в северо-восточных штатах, которые традиционно поддерживают социалистов. Явка составила менее 80%, на участки не пришли почти 32 млн человек. 

Теги:
БразилияМексикаЛула да Силва, Луис ИнасиуЛопес Обрадор, Андрес Мануэль
© Информационное агентство ТАСС
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