Лидер Кубы заявил, что победа Лулы да Силвы вернет Бразилии социальную справедливость

Мигель Диас-Канель поздравил нового президента Бразилии с победой на выборах

ГАВАНА, 31 октября. /ТАСС/. Президент Кубы Мигель Диас-Канель направил поздравления кандидату на президентский пост в Бразилии от Партии трудящихся Луису Инасиу Луле да Силве с победой на выборах, прошедших в воскресенье.

"Лула - президент. Куба поздравляет тебя, дорогой коллега. Твою победу оттягивали гнусными методами, но не могли помешать победить благодаря голосованию народа. Вернулся Лула, вернулась Партия трудящихся, вернется социальная справедливость", - написал глава государства в Twitter.

По данным обработки 99,38% протоколов, за лидера Партии трудящихся проголосовали почти 60 млн человек (50,37%), в то время как его конкурента-консерватора Жаира Болсонару поддержали почти 57,9 млн избирателей (49,13%). До момента обработки двух третей протоколов Болсонару лидировал, однако Лула да Силва сократил отставание в первую очередь за счет голосов, поданных за него в северо-восточных штатах, которые традиционно поддерживают социалистов. Явка составила менее 80%, на участки не пришли почти 32 млн человек.