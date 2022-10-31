Президент Аргентины: итоги выборов в Бразилии открывают новый этап в истории региона

Альберто Фернандес поздравил Луиса Инасиу Лулу да Силву с победой на президентских выборах

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 октября. /ТАСС/. Президент Аргентины Альберто Фернандес поздравил Луиса Инасиу Лулу да Силву с победой на выборах главы государства в Бразилии и назвал итоги голосования началом нового этапа в истории Латинской Америки.

"Мои поздравления Луле да Силве. Твоя победа знаменует начало новых времен в истории Латинской Америки. Это время надежды и будущего, которое начинается сегодня же", - написал он в Twitter.

Фернандес также отметил готовность работать вместе с новым президентом Бразилии во благо двух стран.

В воскресенье в Бразилии состоялся второй тур всеобщих выборов, в ходе которого граждане голосовали за будущего президента страны и губернаторов 12 штатов. По данным обработки 99,38% протоколов, за лидера Партии трудящихся Лулу да Силву проголосовали почти 60 млн человек (50,37%), в то время как действующего президента страны Жаира Болсонару поддержали почти 57,9 млн избирателей (49,13%).