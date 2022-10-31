Мадуро назвал торжеством демократии победу Лулы да Силвы на выборах президента Бразилии

Кандидат от Партии трудящихся набрал 50,37% голосов по результатам обработки 99,38% протоколов

ГАВАНА, 31 октября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро направил поздравления кандидату на высший государственный пост в Бразилии от Партии трудящихся Луису Инасиу Луле да Силве с победой на завершившихся в воскресенье выборах.

"Мы празднуем победу бразильского народа, который 30 октября избрал Лулу да Силву в качестве своего нового президента. Да здравствуют народы, решившие стать свободными, суверенными и независимыми! Сегодня в Бразилии восторжествовала демократия", - написал он в Twitter.

Как показала обработка 99,38% протоколов, за лидера Партии трудящихся проголосовали 50,37% избирателей, в то время как его конкурента-консерватора Жаира Болсонару поддержали 49,13%.