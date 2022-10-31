Президент Боливии считает, что победа Лулы да Силвы укрепит интеграцию в Латинской Америке

Луис Арсе поздравил нового президента Бразилии с победой на выборах

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 октября. /ТАСС/. Президент Боливии Луис Арсе в воскресенье выразил уверенность, что победа Луиса Инасиу Лулы да Силвы на выборах главы государства в Бразилии будет способствовать укреплению интеграции в Латинской Америке.

"Мои поздравления Луле да Силве, избранному президенту Бразилии. Твоя победа укрепит демократию и интеграцию в Латинской Америке. Мы уверены, что ты поведешь народ Бразилии по пути мира, прогресса и социальной справедливости", - написал он в Twitter.

Итоги выборов в Бразилии также приветствовали президент Чили Габриэль Борич и его колумбийский коллега Густаво Петро. "Лула. Радость!" - прокомментировал чилийский лидер в Twitter новость о победе Лулы да Силвы. "Да здравствует Лула!" - написал в той же социальной сети Петро.

В воскресенье в Бразилии состоялся второй тур всеобщих выборов, в ходе которого граждане голосовали за будущего президента страны и губернаторов 12 штатов. По данным обработки 99,38% протоколов, за лидера Партии трудящихся Лулу да Силву проголосовали почти 60 млн человек (50,37%), в то время как действующего президента страны Жаира Болсонару поддержали почти 57,9 млн избирателей (49,13%).