Боррель поздравил Лулу да Силву с победой на выборах президента Бразилии

За кандидата Партии трудящихся проголосовали 50,37% избирателей, следует из обработки 99,38% протоколов

БРЮССЕЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поздравил кандидата от Партии трудящихся Луиса Инасиу Лулу да Силву с победой на выборах главы государства в Бразилии и отметил прозрачность избирательного процесса в стране.

"ЕС поздравляет избранного президента Луиса Инасиу Лулу да Силву <...>. Рассчитываю на совместную работу с президентом Лулой и его правительством", - говорится в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на сайте Европейской службы внешних действий.

Боррель отметил "мирный и хорошо организованный" характер выборов, а также прозрачность избирательного процесса.

"Намерены углублять и расширять связи с Бразилией во всех сферах, представляющих общий интерес, включая торговлю, окружающую среду, борьбу с изменением климата и цифровую повестку", - указано в сообщении.

Как показала обработка 99,38% протоколов, за кандидата Партии трудящихся проголосовали 50,37% избирателей, в то время как его конкурента-консерватора Жаира Болсонару поддержали 49,13%.