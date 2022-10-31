Лучший президент Бразилии по кличке "Кальмар". Что известно о Луисе Инасиу Луле да Силве

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 октября. /ТАСС/. Один из основателей и лидеров бразильской Партии трудящихся Луис Инасиу Лула да Силва получил мировую известность задолго до того, как в 2003 году впервые стал президентом крупнейшего южноамериканского государства. 20 лет спустя 77-летний политик снова одержал победу в борьбе за высший государственный пост по итогам воскресного голосования.

"Факт остается фактом: Луис Инасиу да Силва, он же Лула, стал в стране и за рубежом более известен, чем многие бразильские политики и артисты. Такая слава тем более странна, поскольку речь идет о профсоюзном лидере, а не о футболисте", - писал о нем в 1979 году журнал Playboy.

Выходец из бедной семьи, перебравшейся из северо-восточного штата Пернамбуку на юго-восток страны в Сан-Паулу, Лула да Силва с 10 лет воспитывался без отца вместе с еще семерыми братьями и сестрами. Начав официально работать с 15 лет, будущий президент прошел трудовой путь от помощника токаря до лидера профсоюза, после чего ушел в политику. Позже в одном из интервью для биографии, написанной журналистом Фернанду Морайсом, он так вспоминал первые годы работы и учебы: "Думаю, только тогда я впервые и почувствовал себя гражданином, ведь вне Senai (Национальная служба образования технических кадров для промышленности - прим. ТАСС) жилось очень трудно, а там у нас была своя рабочая одежда, кормили по расписанию и вкусно, был кофе, футзал и баскетбол".

Взойдя на профсоюзный олимп в 70-е годы прошлого века при поддержке 92% членов - работников металлургической отрасли Сан-Бернарду-Ду-Кампу, - Лула да Силва продолжал сторониться политики, заявляя, что "ненавидит политику и тех, кто ей интересуется". Это, однако, не помешало ему организовать первые за 10 лет забастовки рабочих в конце десятилетия на волне начавшейся политической оттепели последних лет режима военной диктатуры. Примерно тогда он задумался о создании Партии трудящихся, бессменным лидером которой является до сих пор.

Начало политической карьеры Лулы отмечено как взлетами, так и падениями. Свои первые выборы за пост губернатора штата Сан-Паулу в 1982 году он проиграл, заняв лишь четвертое место с почти 11% голосов. В 1986 году при рекордной на тот момент поддержке избрался в Конституционную ассамблею и работал над проектом новой конституции страны, принятой в 1988 году. За этим его ждала череда политических поражений в борьбе за пост главы государства: в 1989 году он проиграл Фернанду Колору ди Мелу, затем дважды - в 1994 и 1998 годах - Фернанду Энрики Кардозу.

Впоследствии в одном из интервью Лула да Силва признается, что рад тогдашним неудачам, поскольку с высоты лет, имея за плечами солидный политический опыт, понимает, насколько он в тот момент был не готов к тому, чтобы возглавить страну. На выборах 2002 года он заручился рекордной поддержкой электората - во втором туре за него проголосовали более 61% избирателей.

Лучший президент Бразилии

В конце прошлого года, когда уже никто не сомневался, что Лула да Силва выставит свою кандидатуру на новый президентский срок, социологическая служба Datafolha провела опрос, 51% участников которого назвали Лулу да Силву "лучшим президентом, когда-либо правившим в Бразилии". В конце его второго срока в 2010 году такого мнения придерживался 71%.

В годы президентства Лулы да Силвы (2003-2010) в стране реализовывались масштабные социально-экономические программы по борьбе с бедностью, голодом, расширялся доступ населения к высшему образованию и банковскому кредитованию, чему в немалой степени способствовали стабильная экономическая ситуация и положительное сальдо внешнеторгового баланса. Попутно правительство вкладывалось в масштабные инфраструктурные проекты, привлекая в страну иностранных инвесторов. По данным Всемирного банка (ВБ), в 2003-2010 годы средний рост ВВП Бразилии составлял порядка 3,8% в год, инфляция снизилась с 14,7% до 5%, безработица - с 10% до 7,3%. Число бедных (живущих менее чем на $2,15 в день) сократилось в два раза.

Внешнеполитический курс социалистического правительства в 2003-2010 годы характеризовался активизацией бразильской дипломатии в регионе, укреплением латиноамериканской интеграции, расширением числа дипломатических представительств, что сделало Лулу да Силву одним из наиболее популярных мировых политиков. При нем активно развивались российско-бразильские связи, сформировалось объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). В 2010 году журнал Time признал его самым влиятельным человеком в мире, тогдашний американский президент Барак Обама при всей своей популярности оказался лишь на четвертой строчке.

При этом в годы его пребывания у власти страну потряс масштабный коррупционный скандал. В 2006 году один из бывших сторонников Лулы да Силвы в интервью газете Folha de S.Paulo признался, что парламентарии ежемесячно получали крупные суммы наличных за поддержку правительственных инициатив. Лула да Силва в свою очередь утверждал, что ничего не знал о подкупе законодателей.

Обвинения в коррупции и срок

В 2016 году Лула стал фигурантом судебного разбирательства по обвинению в коррупции и отмывании денег. В июле 2017 года он был признан виновным и приговорен к 12 годам и одному месяцу тюремного заключения, ему также запрещалось занимать государственные должности в течение 19 лет.

Сам политик неоднократно отвергал все обвинения и заявлял о политической подоплеке уголовного преследования. Подтверждение обвинительного вердикта и заключение под стражу в апреле 2018 года поставило крест на планах Лулы да Силвы, который собирался принять участие в выборах президента осенью того года и, согласно опросам, имел наивысшие шансы на избрание главой государства.

Он провел в заключении 580 дней, затем был освобожден до окончательного рассмотрения апелляций по его делу. В марте 2021 года суд аннулировал все разбирательства в отношении Лулы да Силвы в связи с выявлением процессуальных нарушений.

Рецепт успеха

После аннулирования всех обвинительных приговоров и, как следствие, политической реабилитации Лулы да Силвы мало кто сомневался, что политик примет участие в выборах 2022 года. В компаньоны по предвыборной кампании (в соответствии с местным законодательством, президент и вице-президент избираются в паре) Лула да Силва выбрал своего оппонента в борьбе за президентское кресло в 2006 году, экс-губернатора Сан-Паулу Жералду Алкмина.

За свою умеренность Алкмин в прошлом получил прозвище Шушу (с порт. chuchu - чайот, или мексиканский огурец, распространенный в Бразилии плод тыквенного растения с невыразительным, слегка сладковатым вкусом). "Кальмар (ставшая частью фамилии партийная кличка экс-президента, Lula, переводится с португальского языка как "кальмар" - прим. ТАСС) с чайотом, уверен, станет настоящим хитом бразильской кулинарии", - пошутил бывший губернатор, когда лидер Партии трудящихся объявил об альянсе.

Основным лейтмотивом предвыборной кампании Лулы да Силвы является ностальгия по временам его президентства, "когда простые люди могли позволить себе больше". Он критикует действующего бразильского лидера Жаира Болсонару, которого считает основным бенефициаром направленного против себя "заговора Фемиды", обвиняя его в развале экономики и возлагая на него ответственность за гибель 400 тыс. бразильцев в период пандемии коронавируса. В агитматериалах Лула да Силва обещает в случае победы принять меры, ужесточающие оборот оружия в стране, повысить минимальную заработную плату, провести налоговую реформу, создать рабочие места, принять меры для снижения выбросов парниковых газов, бороться с коррупцией и дезинформацией в интернете. Выступает против приватизации крупных госпредприятий.

О перспективах бразильской дипломатии

По мнению бразильского политолога Бориса Заболоцкого, ожидать от Лулы да Силвы ремейка дипломатического триумфа Бразилиа не следует. "Мир уже не тот, что был, когда Лула возглавлял Бразилию в 2003-2010 годы, да и самому ему придется идти на большие уступки, чтобы обеспечить стабильность власти", - говорит он, отмечая, что лидер Партии трудящихся будет вынужден отказаться от попыток вернуть былой статус Бразилии как безоговорочного регионального лидера в пользу внутренней политики.

"Стоящие перед Бразилией вызовы и экономические проблемы, наряду с тем фактом, что большинство в парламенте займет оппозиция, заставят Лулу искать поддержки и инвестиций за рубежом. Это может привести к росту вмешательства США и ЕС во внешнюю политику страны и торможению участия Бразилиа в объединениях, пытающихся оспорить неолиберальные западные структуры мирового управления", - поясняет он.

Бывший посол США в Бразилии (2009-2014) и замглавы Госдепа Томас Шэннон в недавнем интервью бразильской газете Valor Economico также фактически признался, что в Вашингтоне рассматривали приход к власти Лулы как более желательный. "Президента Лулу хорошо знают во властных кругах США как республиканцы, так и демократы. У США были очень продуктивные отношения [с Бразилией] во время его президентства", - сказал дипломат. "Будут и разногласия, и временами несовпадение интересов двух стран. Но в целом у нас общая приверженность демократии и правам человека. И это создает основу для более широкого диалога о нашем стратегическом партнерстве", - пояснил Шэннон.

Вместе с тем, считает Заболоцкий, возможное давление Запада на Лулу да Силву едва ли приведет к изменению внешнеполитического курса страны по вопросу ситуации на Украине. "Лулу на Украине считают персоной нон грата за то, что он возложил на Киев ответственность за конфликт", - напоминает эксперт. Сам же Лула еще весной высказал предположение о возможности решить ситуацию на Украине "под пиво". "Если бы для этого нам не хватило одной [бутылки], мы бы взяли вторую, не хватило бы второй, - третью. Мы бы пришли к мирному соглашению до того, как в баре закончится все пиво", - сказал он, выступая в университете в Рио-де-Жанейро.

Об отношениях с Россией

Президент России Владимир Путин накануне охарактеризовал свои отношения "с господином Лулой" как "хорошие". "Мы считаем Бразилию важнейшим нашим партнером в Латинской Америке. Так оно и есть. Мы будем все делать для того, чтобы эти отношения развивались больше", - сказал российский лидер.

По мнению Заболоцкого, будущее российско-бразильских отношений будет зависеть в том числе от способности Москвы справляться с западным давлением в отношении Бразилии, а также от "дипломатической неспособности и даже любительского отношения Запада в построении плодотворного диалога с Бразилиа".

О тех, кто повлиял

В интервью 1979 года журналу Playboy Лулу да Силву спросили, кто из исторических личностей вдохновляет и восхищает его. После некоторых раздумий тот назвал лидера движения за независимость Индии Махатму Ганди, латиноамериканского революционера Эрнесто Че Гевару, основателя КНР Мао Цзэдуна, лидера Кубинской революции Фиделя Кастро, лидера Исламской революции в Иране Рухоллу Хомейни и Адольфа Гитлера.

В каждом из них, по признанию будущего политика, его привлекали верность идеалам, решительность и упорство. Несмотря на то что Лула да Силва тут же оговорился, что имел в виду исключительно личные качества фюрера, а не его идеологию, многие противники социалиста впоследствии припоминали ему эти слова.

О слабостях

В ходе текущей предвыборной кампании Лула да Силва заявлял, что в случае победы намерен ограничиться одним президентским сроком и не выдвигать свою кандидатуру в 2026 году. Вместе с тем ему также принадлежат и другие слова: "Политика, она как кашаса (бразильский крепкий алкогольный напиток - прим. ТАСС): выпьешь рюмочку, и уже не остановить. Пока не опустошишь бутылку."