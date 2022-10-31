31 октября, 01:25

Трюдо выразил надежду на укрепление связей между Канадой и Бразилией

Он поздравил кандидата от Партии трудящихся Луиса Инасиу Лулу да Силву с победой на президентских выборах

ОТТАВА, 31 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил кандидата от Партии трудящихся Луиса Инасиу Лулу да Силву с победой на завершившихся в воскресенье выборах главы бразильского государства и выразил надежду на сотрудничество с новым лидером Бразилии.

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"Народ Бразилии высказался. Я с нетерпением жду начала сотрудничества с Луисом Инасиу Лулой да Силвой по укреплению партнерства между нашими странами", - написал он в воскресенье в Twitter. В частности, Трюдо указал, что рассчитывает на сотрудничество с новым президентом Бразилии в области защиты окружающей среды.

В воскресенье в Бразилии состоялся второй тур всеобщих выборов, в ходе которого граждане голосовали за будущего президента страны и губернаторов 12 штатов. По данным обработки 99,38% протоколов, за лидера Партии трудящихся Лулу да Силву проголосовали почти 60 млн человек (50,37%), в то время как действующего президента страны Жаира Болсонару поддержали почти 57,9 млн избирателей (49,13%). 

Теги:
БразилияКанадаТрюдо, ДжастинЛула да Силва, Луис ИнасиуБолсонару, Жаир
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