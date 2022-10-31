Лула да Силва заявил о необходимости возобновления отношений с США и ЕС

Новоизбранный президент Бразилии считает, что мировое сообщество "соскучилось" по его стране

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 октября. /ТАСС/. Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о необходимости активизации дипломатии и возобновления отношений с США и Евросоюзом. По его мнению, мировое сообщество "соскучилось по Бразилии".

"Общаясь с разными мировыми лидерами, я слышу, что они соскучились по Бразилии. По той независимой Бразилии, которая разговаривала на равных с самыми богатыми и могущественными государствами. И той, которая в то же самое время помогала развитию самых бедных стран", - сказал Лула да Силва, выступая в воскресенье вечером перед своими сторонниками после объявления результатов победного для него второго тура голосования. "Сегодня мы говорим миру о том, что Бразилия возвращается. Что Бразилия слишком велика, чтобы исполнять эту грустную роль международного изгоя", - добавил он.

Среди приоритетов своей будущей внешней политики Лула да Силва назвал работу над более справедливыми торговыми соглашениями, возобновление партнерства с США и ЕС, реиндустриализацию республики, привлечение международных инвесторов. Кроме того, он отметил важность международного сотрудничества в сфере противодействия изменениям климата, в частности в социально-экономическом развитии региона экваториальных дождевых лесов бассейна Амазонки, "будь то в форме инвестиций или научного сотрудничества при непременном сохранении суверенитета Бразилии".

Лула да Силва также заявил о готовности бороться за повышение роли развивающихся государств в системе международного управления. "Мы вновь будем бороться за обновление глобального управления с участием большего количества стран в Совете Безопасности ООН и за отказ от права вето, которое мешает равновесию [отношений] между государствами", - сказал он.

В воскресенье в Бразилии состоялся второй тур всеобщих выборов, в ходе которого граждане голосовали за будущего президента страны и губернаторов 12 штатов. Обработка 99,99% протоколов показала, что лидера Партии трудящихся Лулу да Силву поддержали 50,9% избирателей, в то время как его конкурента-консерватора Жаира Болсонару - 49,1%. Разрыв между ними составил 2,1 млн голосов.