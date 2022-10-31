В Австралии к 2026 году планируют построить базу для американских бомбардировщиков B-52

На ней будут дислоцированы до шести военных самолетов, способных нести ядерное оружие

СИДНЕЙ, 31 октября. /ТАСС/. Новая военная авиабаза для шести стратегических бомбардировщиков США B-52, способных нести ядерное вооружение, будет построена на севере Австралии к концу 2026 года. Об этом в понедельник сообщает вещательная корпорация ABC.

По ее данным, новый военный объект будет создан рядом с базой австралийских ВВС Тиндал, расположенной в 320 км к юго-востоку от Дарвина. Планируется, что на нем появится "оперативный центр управления эскадрильи B-52, инфраструктура для ремонта и технического обслуживания самолетов, летное поле и стоянка". Позднее на базе будут дислоцированы "до шести бомбардировщиков ВВС США". "Присутствие на севере Австралии военных самолетов, потенциально способных атаковать материковый Китай, покажет Пекину, что любые [враждебные] действия в отношении Тайваня повлекут широкие последствия", - цитирует ABC Бекку Вассер из Центра новой американской безопасности (Centre for New American Security).

Ожидается, что основные строительные работы на военном объекте будут завершены к концу 2026 года. Также к этому моменту для нужд авиабазы будут возведены автономные топливные резервуары и бункер для хранения боеприпасов.