Президент Перу считает, что победа Лулы да Силвы укрепит единство Латинской Америки

Педро Кастильо поздравил избранного президента Бразилии с победой на выборах

ГАВАНА, 31 октября. /ТАСС/. Президент Перу Педро Кастильо поздравил избранного президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву с победой на выборах, прошедших в воскресенье.

"Перу поздравляет избранного президента Бразилии товарища Лулу да Силву, рабочего, профсоюзного деятеля, бойца. Его победа необходима для укрепления единства Латинской Америки и социальной справедливости великой Родины", - написал глава государства в Twitter.

В воскресенье в Бразилии состоялся второй тур всеобщих выборов, в ходе которого граждане голосовали за будущего президента страны и губернаторов 12 штатов. Как показала обработка 99,38% протоколов, за лидера Партии трудящихся Лулу да Силву проголосовали 50,37% избирателей, в то время как его конкурента-консерватора Жаира Болсонару поддержали 49,13%.