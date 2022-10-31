31 октября, 02:19,
обновлено 31 октября, 02:59
Военная операция на Украине

Госсекретарь США и глава МИД КНР обсудили ситуацию на Украине

Госсекретарь США и глава МИД КНР обсудили ситуацию на Украине
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Энтони Блинкен и Ван И провели телефонный разговор

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел КНР Ван И провели в воскресенье телефонный разговор, в ходе которого глава американской дипломатии поднял тему Украины, а также обсудил необходимость поддержания открытыми каналов связи между Вашингтоном и Пекином. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Госсекретарь обсудил необходимость поддержания открытыми линий коммуникации и ответственного выстраивания отношений между США и КНР", - отмечается в тексте. Кроме того, Блинкен затронул вопрос о проводимой Россией военной спецоперации на Украине "с точки зрения глобальной безопасности и экономической стабильности".

Отмечается, что глава американского внешнеполитического ведомства коснулся также ситуации в Гаити и заявил о необходимости "продолжения скоординированных действий для поддержки народа Гаити".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел в отношении России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

Теги:
УкраинаСШАКитайВан ИБлинкен, ЭнтониВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация