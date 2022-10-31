Новая Зеландия ввела санкции против 14 граждан и семи предприятий России

В него вошли "руководители и акционеры компаний, производящих ракеты и огнестрельное оружие, а также члены военизированных формирований, связанных с частной военной компанией "Вагнер" и информационное агентство News Front, уточнили в МИД страны

СИДНЕЙ, 31 октября. /ТАСС/. Власти Новой Зеландии ввели санкции в отношении 14 российских граждан, а также предприятий оборонного сектора и СМИ. Об этом сообщила в понедельник на пресс-конференции по итогам заседания правительства глава МИД Нанаия Махута.

По ее словам, новые ограничения коснутся 14 граждан РФ, в число которых вошли "руководители и акционеры компаний, производящих ракеты и огнестрельное оружие, а также члены военизированных формирований, связанных с частной военной компанией "Вагнер". Коснувшись СМИ, министр упомянула базирующееся в Крыму информационное агентство News Front.

Всем подпавшим под рестрикции лицам будет запрещено посещать Новую Зеландию, их самолетам - использовать воздушное пространство страны, а судам - заходить в порты. Активы лиц, против которых ввели санкции, будут заморожены.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел в отношении РФ масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.