Новая Зеландия приостановила двусторонний диалог по правам человека с Ираном

Веллингтон также отменил следующую сессию в рамках двустороннего диалога, которая должна была состояться до конца 2022 года

СИДНЕЙ, 31 октября. /ТАСС/. Правительство Новой Зеландии приостановило диалог с Ираном по правам человека. Об этом в понедельник сообщила глава МИД страны Нанаия Махута.

В заявлении, опубликованном на сайте новозеландского правительства, глава внешнеполитического ведомства указала, что "Новая Зеландия приостанавливает двусторонний диалог по правам человека с Ираном", поскольку власти этой страны "отрицают основные права человека и жестоко подавляют протесты тех, кто противостоит режиму". "Недавние события показывают, что позиция иранского правительства в области прав человека ухудшается, а не улучшается, <…> и Новая Зеландия потрясена фактами применения силы по отношению к мирным демонстрациям", - указала Махута.

Также министр сообщила, что следующая сессия в рамках двустороннего диалога Тегерана и Веллингтона, которая должна была состояться до конца 2022 года, отменена. Кроме того, Новая Зеландия присоединилась к "совместному заявлению министров иностранных дел 12 стран, осуждающему действия [полиции Ирана], которые привели к смерти Махсы Амини, и призывающему к оперативному, беспристрастному и независимому расследованию всех случаев применения силы для подавления демонстраций". "Помимо этого, премьер-министр [Новой Зеландии Джасинда Ардерн] подписала открытое письмо, <…> призывающее исключить Иран из Комиссии ООН по положению женщин", - уточнила она.

В Иране уже больше месяца не утихают волнения, начавшиеся после похорон 22-летней Махсы Амини, умершей 16 сентября. Согласно официальной версии, полиция задержала Амини за неправильное ношение головного платка. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла. В социальных сетях, однако, была распространена информация о том, что Амини избили полицейские. 7 октября Иранская организация судебной медицины опубликовала официальное заключение о причинах смерти девушки, в котором указывалось, что ей не были нанесены травмы.