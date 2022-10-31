Парламентские выборы в Республике Фиджи назначили на 14 декабря

Соответствующий указ подписал глава государства Уильям Катонивере

СИДНЕЙ, 31 октября. /ТАСС/. Всеобщие парламентские выборы состоятся в Республике Фиджи 14 декабря 2022 года. Об этом сообщил президент страны Уильям Катонивере, подписавший соответствующий указ в понедельник.

"Приказываю провести выборы в соответствии с законом <…> 14 декабря 2022 года, назначив даты предварительного голосования и голосования по почте до этого дня", - отмечается в указе главы государства.

В центральной избирательной комиссии Фиджи сообщили, что в будущих выборах примут участие почти 700 тыс. избирателей, для которых будут открыты 855 участков. "В день выборов на участках будут работать более 7,5 тыс. сотрудников бюро. Голосование начнется в 07:30 утра (22:30 13 декабря мск - прим. ТАСС) и будет завершено в 18:00 (09:00 мск). Для предварительного голосования будут созданы 613 избирательных комиссий", - указал председатель фиджийской ЦИК Мукеш Нанд. С понедельника, 31 октября, парламент островного государства был распущен, а действующее правительство получило статус временного.

В ходе выборов в Республике Фиджи будут избраны 55 депутатов национального парламента страны. Лидер партии, получившей большинство голосов, возглавит исполнительную власть, получив пост премьер-министра. Если в результате выборов ни одна партия не получит абсолютного большинства, парламент изберет главу кабинета министров из числа депутатов.

Срок полномочий парламента Фиджи составляет четыре года. Отсчет ведется со дня первого заседания этого органа, которое должно пройти через 14 дней после объявления результатов выборов. Заседания проводятся минимум раз в полгода. Парламентский кворум для проведения собраний составляет треть депутатов, для принятия законов - большинство депутатов.

Для Фиджи выборы 14 декабря 2022 года - третьи после военного переворота 2006 года, когда к власти пришел действующий премьер-министр страны Фрэнк Баинимарама (провозгласил себя временным президентом и сложил полномочия главы государства в январе 2007 года).