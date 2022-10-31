Суд Испании приговорил к 425 годам тюрьмы одну из экс-главарей баскской группировки ЭТА

В пресс-службе Национальной судебной коллегии Испании отметили, что женщина, в частности, получила этот тюремный срок за 20 покушений на убийство

МАДРИД, 31 октября. /ТАСС/. Национальная судебная коллегия Испании приговорила к 425 годам лишения свободы Соледад Ипаррагирре Генечеа - одну из руководителей баскской террористической группировки ЭТА. Об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе юридической инстанции.

По ее информации, женщина, в частности, получила этот тюремный срок за 20 покушений на убийство. Экс-главарь ЭТА причастна к попытке организации атаки в мае 1985 года, когда в Витории в преддверии футбольного матча в одной из машин была установлена бомба. Устройство не было приведено в действие благодаря усилиям сотрудников правоохранительных органов.

Как уточнили в суде, было доказано, что в 1985 году обвиняемая управляла "автомобилем, в багажнике которого было установлено взрывное устройство". Машина была припаркована в месте, где обычно находились полицейские фургоны в дни спортивных мероприятий.

ЭТА ("Страна басков и свобода") была основана в 1959 году и выступала за независимость территории басков, включающей земли на севере Испании и юго-западе Франции. В результате терактов, организованных ЭТА, погибли свыше 820 человек. Несмотря на объявление группировкой в 2011 году о прекращении вооруженной борьбы, правоохранительные органы Испании и Франции продолжают преследование членов ЭТА.

В начале мая 2018 года группировка объявила о полном прекращении своей деятельности.