В Греции считают, что действия Анкары угрожают стабильности в Восточном Средиземноморье

Премьер-министр Кириакос Мицотакис выразил сожаление по поводу такого развития ситуации

ВИЛЬНЮС, 31 октября. /ТАСС/. Действия Турции и ее риторика несут угрозу для Восточного Средиземноморья. С таким утверждением выступил на пресс-конференции в Литве премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

"Действия Турции в Эгейском море ведут к росту напряженности в регионе", - сказал он, не уточняя, какие шаги Анкары имеет в виду. В такой же плоскости Мицотакис оценил высказывания представителей турецких властей. "Эскалационная риторика Турции угрожает стабильности и безопасности региона восточного Средиземноморья", - утверждал он.

Глава правительства Греции выразил сожаление по поводу такого развития ситуации. "Нам не нужен еще один очаг напряженности в Средиземноморье, особенно между союзниками по НАТО", - отметил Мицотакис.