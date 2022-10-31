Экс-спикера парламента Молдавии обвинили в незаконном финансировании партии

Со своей стороны Партия социалистов выступила с заявлением, в котором обвинила власти "в репрессиях против оппозиции"

КИШИНЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Бывший спикер парламента Молдавии Зинаида Гречаный проходит обвиняемой по делу о незаконном финансировании Партии социалистов, которую она возглавляла до 2020 года. Об этом сообщил в понедельник прокурор по этому делу Петр Ярмалюк.

"Зинаида Гречаный получила статус обвиняемой по делу о незаконном финансировании Партии социалистов 20 октября нынешнего года", - сказал Ярмалюк.

Со своей стороны Партия социалистов выступила с заявлением, в котором обвинила власти "в репрессиях против оппозиции". В нем квалифицировали действия прокуроров как "издевательство над законом и здравым смыслом и переход "красных линий", что свидетельствует об уровне деградации режима и установлении карманного правосудия".

В конце мая был задержан и отправлен под домашний арест бывший президент Молдавии, экс-глава Партии социалистов Игорь Додон. Против него выдвинута серия обвинений в госизмене, незаконном обогащении, коррупции, нарушении правил финансирования партии и других преступлениях. Экс-президент заявил, что располагает доказательствами невиновности. Он считает, что дела против него заведены по политическим мотивам с целью ослабить крупнейшую в оппозиции Партию социалистов.

После поражения социалистов на парламентских выборах 2021 года Додон покинул пост лидера партии и возглавил Молдавско-российский деловой союз.