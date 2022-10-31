Вьетнам и Китай подписали 13 документов по итогам переговоров глав компартий двух стран

В число подписанных документов вошли несколько меморандумов о сотрудничестве по различным направлениям между КПВ и КПК

ХАНОЙ, 31 октября. /ТАСС/. Вьетнам и Китай подписали 13 совместных документов по итогам прошедших в понедельник в Пекине переговоров генерального секретаря Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК), председателя КНР Си Цзиньпина с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонгом. Об этом сообщило Вьетнамское информационное агентство (ВИА).

По его информации, в число подписанных документов вошли несколько меморандумов о сотрудничестве по различным направлениям между КПВ и КПК, обществами дружбы двух стран, а также соглашения и протоколы о сотрудничестве между столицами двух государств, министерствами и ведомствами, включая договоренности между таможенными службами, министерствами культуры, министерствами экологии и природных ресурсов Вьетнама и Китая.

Глава КПВ посещает КНР с официальным визитом с 30 октября по 2 ноября во главе высокопоставленной партийно-правительственной делегации.