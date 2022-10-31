СМИ: король Марокко не приедет на саммит Лиги арабских государств в Алжире

Представлять королевство на саммите ЛАГ будет министр иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом, Насер Бурита

РАБАТ, 31 октября. /ТАСС/. Король Марокко Мухаммед VI не примет участие в 31-м саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) в Алжире, который начинается во вторник, 1 ноября. Об этом сообщает в понедельник сайт еженедельника Jeune Afrique.

По его данным, марокканская делегация, которая отвечала за подготовку визита монарха, в понедельник покинула Алжир.

Представлять королевство на саммите ЛАГ будет министр иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом, Насер Бурита.

Мухаммед VI в конце сентября получил приглашение от алжирского президента Абдельмаджида Теббуна принять участие во встрече в верхах. Ряд СМИ писал о намерении монарха отправится в Алжир вместе со своим сыном, наследным принцем Мулаем Хасаном.

Алжир и Марокко в последние несколько десятилетий связывают крайне сложные отношения. Основным камнем преткновения наблюдатели называют проблему Западной Сахары, в отношении которой две соседние страны занимают противоположные позиции. В конце августа 2021 года Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко, обвинив королевство в совершении "непрерывных враждебных действий".

Проведение 31-го саммита ЛАГ в алжирской столице запланировано на 1-2 ноября. В предыдущий раз Алжир принимал у себя арабский саммит в 2005 году. В ходе встречи лидеров предполагается рассмотреть ряд важных для региона вопросов, включая палестинское досье, ливийский и сирийский кризисы, тему межарабских отношений.