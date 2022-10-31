Власти Болгарии переселят беженцев с Украины из отелей на государственные базы отдыха

Министр туризма Илин Димитров уточнил, что на нужды беженцев было потрачено 523 млн левов

СОФИЯ, 31 октября. /ТАСС/. Техническое правительство Болгарии приняло в понедельник решение завершить программу размещения украинских беженцев в отелях на территории страны, но готово в течение двух недель переселить их на государственные базы отдыха. Об этом на брифинге после заседания правительства сообщил министр внутренних дел республики Иван Демерджиев.

"До середины ноября украинские беженцы будут переселены из отелей на подходящие государственные базы отдыха, чтобы избежать проблем в зимние месяцы", - сказал он.

Министр туризма Илин Димитров уточнил, что на нужды беженцев было потрачено 523 млн левов (около €260,15 млн): около 200 млн были выделены из бюджета страны, а остальные были получены по различным европейским программам. Он обещал, что существующие долги за размещение беженцев перед владельцами отелей будут выплачены в ближайшие недели.

По данным единой информационной системы "Болгария для Украины", в страну за все время конфликта прибыли более 800 тыс. украинских беженцев, около 143 тыс. получили в республике временную защиту - этот статус дает право на работу, бесплатное медицинское обслуживание и финансовую поддержку. Остались в Болгарии около 55 тыс. человек, примерно 20 тыс. были обеспечены местами для проживания.