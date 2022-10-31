31 октября, 14:20
Военная операция на Украине

Премьер Украины заявил о готовности Чехии восстанавливать Днепропетровскую область

Стороны также подписали меморандумы о сотрудничестве в сфере стандартизации, метрологии и оценки соответствия, уточнил Денис Шмыгаль

КИЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Чехия выразила готовность участвовать в восстановлении Украины, в частности, Днепропетровской области. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам межправительственных консультаций в Киеве с чешским коллегой Петром Фиалой.

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"Чехия готова приобщиться к восстановлению нашего государства. В частности, взять патронаж над Днепропетровщиной. Благодарю правительство Чехии и чешский народ за искреннюю дружбу", - написал он в Telegram-канале.

По словам Шмыгаля, стороны также подписали меморандумы о сотрудничестве в сфере стандартизации, метрологии и оценки соответствия, о взаимопонимании между МИД Украины и Чехии, а также совместное заявление, "в котором подтвердили решимость восстановить территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах международно признанных границ". 

Теги:
УкраинаЧехияШмыгаль, Денис АнатольевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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