Алиев: нормализации отношений Азербайджана и Армении можно достичь на пяти принципах

Пришло время действовать для нормализации отношений между Баку и Ереваном, отметил президент Азербайджана

СОЧИ, 31 октября. /ТАСС/. Нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией можно достичь на основе предложенных Баку пяти базовых принципов. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи.

"Азербайджан относительно недавно выдвинул пять основных принципов, на которых отношения между Азербайджаном и Арменией должны быть нормализованы. Это все фундаментальные принципы международного права, и думаю, что на этой основе можно достичь нормализации", - сказал азербайджанский лидер.

Время действовать

Президент Азербайджана считает, что пришло время действовать в направлении нормализации отношений между Баку и Ереваном.

"Сейчас пришло время говорить и действовать в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - сказал Алиев. Он подчеркнул, что высоко ценит личную роль главы российского государства в этом вопросе.

Азербайджан рассчитывает на дальнейшую активную роль России в достижении нормализации отношений между Баку и Ереваном, заявил президент республики.

"Карабахский конфликт - это уже история. Он был решен два года назад. Поэтому в этом контексте практически обсуждать нечего, а нормализация азербайджано-армянских отношений - это тот формат, который требует, конечно же, очень серьезных шагов. И рассчитываем и дальше на активную вашу личную роль и роль России в деле достижения этих целей", - сказал президент Азербайджана.