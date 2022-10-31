В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Ранее замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко сообщил о массированных обстрелах критической инфраструктуры

КИЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Воздушную тревогу объявили в понедельник вечером в Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

Воздушную тревогу также объявили в занятых украинскими войсками частях Запорожской, Херсонской и Донецкой областей.

Утром в понедельник на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о массированных обстрелах критической инфраструктуры и введении экстренных отключений электроэнергии.