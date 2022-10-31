Госдеп: США рассмотрят военный вариант в отношении Ирана, если дипломатия не сработает

Переговоры нацелены на восстановление в полном виде Совместного всеобъемлющего плана действий

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Вашингтон рассмотрит вариант применения военной силы против Ирана, если переговоры по восстановлению ядерной сделки с ним не сработают. Об этом заявил в понедельник спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли.

"Есть и другие инструменты, санкционное давление. И, да, президент [США Джо Байден] заявил, что, если все остальные средства не сработают, то в качестве крайней меры он бы совершенно ясно рассматривал военный вариант действий. Если это потребуется, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного боезаряда", - отметил сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, "дипломатия [в отношении Ирана] является предпочтительным способом". "Это предпочтительный способ решить [иранскую ядерную проблему]", - подчеркнул Мэлли, выступая на онлайн-семинаре в вашингтонском Фонде Карнеги. Однако, по оценке американского дипломата, на переговорах с Ираном "в течение двух месяцев нет никакого движения".

Переговоры, о которых упомянул Мэлли, нацелены на восстановление в полном виде Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку с Тегераном. Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля 2021 года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде.