В США предъявили обвинения мужчине, напавшему на мужа спикера Палаты представителей

Дэвиду Депепи инкриминируется вооруженное нападение и попытка похищения члена семьи госслужащего

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Прокуратура Северного округа штата Калифорния предъявила обвинения мужчине, напавшему с молотком на Пола Пелоси, мужа спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте Министерства юстиции США, выполняющего функции генеральной прокуратуры.

Как указывается в документе, 42-летнему Дэвиду Депепи инкриминируется вооруженное нападение на члена семьи госслужащего США, что грозит 30 годами тюрьмы, а также попытка похищения госслужащего США, что влечет наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Ранее окружной прокурор Сан-Франциско (штат Калифорния) Брук Дженкинс заявила, что во вторник Депепи предстанет перед судом.

Утром 28 октября пресс-служба Пелоси проинформировала, что злоумышленник ворвался в ее резиденцию в Сан-Франциско и напал на ее супруга. 82-летний Пол Пелоси был успешно прооперирован в связи с полученным переломом костей черепа и серьезными повреждениями правой руки и кистей.

Как сообщила полиция Сан-Франциско, нападавшим оказался 42-летний Дэвид Депепи, мотив его действий не установлен. По сведениям телеканала Си-эн-эн, целью злоумышленника была Нэнси Пелоси, однако во время нападения ее не оказалось дома.