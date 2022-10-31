Байден поговорил по телефону с Лулой да Силвой

Президент США обсудил будущее сотрудничество с Бразилией

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден провел в понедельник телефонный разговор с победившим на президентских выборах в Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, чтобы поздравить его с избранием и обсудить дальнейшее сотрудничество двух стран. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент Джо Байден поговорил сегодня с избранным президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, чтобы поздравить его с избранием", - отмечается в заявлении. "В ходе звонка президент Байден высоко оценил прочность демократических институтов Бразилии по итогам свободных, честных и заслуживающих доверия выборов", - заявили в Белом доме.

"Лидеры двух стран обсудили прочные отношения между Соединенными Штатами и Бразилией и обязались продолжать работать в качестве партнеров с целью противостояния общим вызовам, в том числе с целью борьбы с изменением климата, поддержания продовольственной безопасности, продвижения инклюзивности и демократии, а также регулирования региональной миграции", - говорится в тексте.

30 октября в Бразилии состоялся второй тур всеобщих выборов, в ходе которого граждане голосовали за будущего президента и губернаторов 12 штатов. Обработка 99,99% протоколов показала, что лидера Партии трудящихся Лулу да Силву поддержали 50,9% избирателей, в то время как его конкурента - консерватора и действующего президента Жаира Болсонару - 49,1%. Разрыв между ними составил 2,1 млн голосов.