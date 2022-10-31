СМИ: Кипр сделает туристические визы для россиян платными с 1 декабря

В частности, визовый сбор для взрослых заявителей составит €80, отмечает газета Phileleftheros

НИКОСИЯ, 31 октября. /ТАСС/. Республика Кипр начнет взимать плату с граждан РФ за туристические визы с 1 декабря 2022 года. Об этом сообщила вечером в понедельник газета Phileleftheros со ссылкой на источники в МИД островного государства.

По их сведениям, визовый сбор для взрослых заявителей составит €80, а для детей от шести до 12 лет - €40. В публикации отмечается, что данное решение было принято кипрскими властями после того, как в начале сентября Европейский союз отменил упрощенный визовый режим с Россией, а Еврокомиссия предложила членам сообщества ужесточить подход к выдаче россиянам шенгенских виз.

Поток российских туристов на Кипр значительно сократился в условиях отсутствия прямого авиационного сообщения между двумя странами. Ранее доля россиян достигала одной пятой общего количества зарубежных туристов, приезжающих на отдых на остров.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении на Украине военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи, подчеркнув, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Официальная Никосия неоднократно осуждала это решение и присоединилась к антироссийским санкциям ЕС, включая закрытие воздушного пространства для самолетов из РФ. После этого шага Москва включила Республику Кипр в число недружественных стран.