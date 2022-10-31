Байден заявил о получении нефтяными компаниями США рекордных доходов

При этом бизнес не выполняет свои обязательства по поддержке американского народа, считает президент США

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Американские нефтяные компании получают рекордную прибыль на фоне ситуации на мировом энергетическом рынке, но не выполняют при этом свои обязательства по поддержке американского народа, отказываясь снижать цены на топливо в стране. Об этом заявил в понедельник президент США Джо Байден, выступая перед журналистами в Белом доме.

"Нефтяная промышленность не выполнила свои обязательства инвестировать в Америку, поддерживать американский народ. Одна за другой крупнейшие нефтяные компании отчитались о рекордной прибыли, и это не просто честное вознаграждение за работу, которую они делают, <...> это насколько высокие прибыли, что в это трудно поверить", - подчеркнул он.

"Но вместо того, чтобы увеличить инвестиции в Америку или же улучшить ситуацию для американских потребителей, они направляют свои сверхприбыли акционерам", - возмутился Байден.

Администрация Соединенных Штатов прорабатывает с Конгрессом вопрос повышения налогов и введения других ограничений для получающих сверхдоходы американских нефтяных компаний, которые отказываются снижать цены на топливо в стране, заявил Байден.

Он в очередной раз подверг критике нефтяные компании за то, что они благодаря сверхдоходам занимаются обратным выкупом своих акций, а не наращиванием мощностей. "Я думаю, что их обязанность - действовать в интересах своих потребителей, своей страны - инвестировать в Америку, наращивая производство и перерабатывающие мощности. Поскольку они не хотят этого делать, а у них есть возможность сделать это, снизив цены [на топливо] для потребителей, если они этого не сделают, они будут платить более высокий налог на сверхприбыль и столкнутся с другими ограничениями. Моя команда будет работать с Конгрессом, чтобы рассмотреть варианты [дальнейших действий], которые нам доступны", - отметил президент. Он подчеркнул, что для этих компаний "пришло время выполнять свои обязанности".

Байден считает возмутительным получение американскими нефтяными компаниями рекордных прибылей и связывает это с проведением Россией военной операции на Украине.

"За последние шесть месяцев шесть крупнейших нефтяных компаний получили около $100 млрд. $100 млрд доходов меньше чем за 200 дней", - сказал он в понедельник в Белом доме. "Я считаю размер этих прибылей возмутительным", - добавил президент США. "Для меня нет проблемы в том, что корпорации получают справедливую прибыль или окупают свои инвестиции и инновации, - подчеркнул он. - Но произошло совершенно не это. Нефтяные компании получили рекордные прибыли не из-за того, что они сделали что-то новое или инновационное. Их прибыль - это прибыль от войны". По версии Байдена, указанные доходы получены вследствие роста стоимости нефти, который якобы имел место из-за проведения РФ военной операции на Украине.