В Израиле состоятся пятые с 2019 года парламентские выборы

Для участия в выборах зарегистрированы порядка четырех десятков партий

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноября. /ТАСС/. Досрочные парламентские выборы пройдут во вторник в Израиле, они станут уже пятыми с 9 апреля 2019 года. По итогам голосования граждан определится состав 120-местного Кнессета (парламента) 25-го созыва, после чего начнется процедура формирования правительственной коалиции и в случае ее успеха будут приведены к присяге новое правительство и премьер.

Парламентские выборы в Израиле проводятся по партийным спискам. После получения официальных результатов подсчета голосов, что ожидается через неделю, президент страны Ицхак Герцог начнет консультации с представителями партий, избранных в Кнессет, по итогам которых поручит одному из депутатов сформировать новое правительство. Кандидатом в премьер-министры, как правило, становится лидер партии с наибольшим числом депутатских мандатов, однако сформировать кабинет президент может поручить и политику, чья партия не получила больше всего голосов, но в состоянии сформировать коалицию, поддерживаемую 61 из 120 парламентариев.

Затем первому претенденту на пост премьер-министра будут предоставлены 28 дней на формирование правительства с возможностью продления этого срока на две недели, и, если ему не удается сделать это в указанный срок, президент передаст это право другому депутату, которому на эту задачу будет отведено две недели.

Для участия в выборах 1 ноября зарегистрированы порядка четырех десятков партий, но, как ожидается, лишь около десяти из них преодолеют электоральный барьер в 3,25%. Около 12 000 участков для голосования откроют свои двери в 07:00 (08:00 мск) и будут работать до 22:00 (23:00 мск). Вскоре после этого будут объявлены результаты экзитполов и начнется подсчет поданных бюллетеней.

В этот раз опять основная борьба, как прогнозируют аналитики, развернется вокруг того, кто из политиков сможет добиться формирования устойчивой правительственной коалиции, контролирующей как минимум 61 из 120 мест в Кнессете. В противном случае в Израиле снова могут быть назначены перевыборы, как это уже дважды случалось с 2019 года.

Интрига выборов

Основной интригой предстоящих выборов является то, удастся ли бывшему премьеру, а ныне лидеру оппозиции Биньямину Нетаньяху собрать под свои знамена более 60 парламентариев, чтобы вернуться с устойчивой коалицией к власти через полтора года после того, как премьерские полномочия в июне 2021 года перешли к Нафтали Беннету, а год спустя, после развала коалиции - к действующему главе переходного правительства Яиру Лапиду. Но последние опросы общественного мнения показывает, что Нетаньяху может, скорее всего, рассчитывать на поддержку не более 60 депутатов, что делает формирование им кабмина маловероятным, но все же возможным.

Согласно последним опросам общественного мнения, основными претендентами на победу на выборах в партийном зачете являются партия "Ликуд" Нетаньяху, которая может рассчитывать на порядка 30 кресел в парламенте, а также "Еш атид" Лапида, которой социологи пророчат от 24 до 27 мест в Кнессете 25-го созыва. Кроме того, 14 кресел в новом созыве парламента может получить крайне правая религиозная партия "Религиозный сионизм" Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смортича, а блок "Государственный лагерь", созданный на базе партии "Кахоль-лаван" действующего министра обороны Бени Ганца, - 11 парламентских кресел. В парламент, если верить опросам, пройдут еще не менее семи партий, которые получат от четырех до восьми мест.

Социологи отмечают, что с учетом ситуации каждый голос на предстоящих выборах может иметь действительно решающее значение для результата. Распределение портфелей между партиями определит то, сможет ли кто-нибудь из депутатов создать устойчивую коалицию. Лапид, если верить опросам, пока без поддержки арабских партий получает поддержку лишь порядка 55 парламентариев, чего также недостаточно для создания кабмина.

Если формирования коалиции в 61 депутата так и не произойдет, то автоматически через 90 дней после завершения попыток формирования кабмина будут объявлены перевыборы, а глава переходного кабмина Лапид останется премьером до момента создания нового кабмина по итогам последующих выборов.

Повышенные меры безопасности

Во время голосования по всей стране будут приняты повышенные меры безопасности. В общей сложности за порядком в ходе выборов будут следить порядка 18 тыс. сотрудников полиции, сообщил майор Элиэзер Фройлих, возглавляющий штаб по координации работы израильской полиции в день голосования.

По его словам, полиция не получала особых предупреждений по поводу возможных терактов в день выборов, но в целом в стране поддерживается повышенный уровень мер безопасности. Он отметил, что выборы для правоохранительных органов - это операция повышенной важности, и полиция на этот день усиливает присутствие во всех районах Израиля. Каждые несколько часов будут проводиться совещания по оценке ситуации, чтобы при необходимости скорректировать оперативную работу в соответствии с текущей обстановкой, пояснил Фройлих.

Он также отметил, что частое проведение больших избирательных кампаний в Израиле в последние годы помогло полиции получить ценный опыт, лучше подготовить личный состав к подобным масштабным мероприятиям и позволило снизить количество различных правонарушений во время голосования.

В свою очередь Армия оборона Израиля объявила о введении режима блокады палестинских территорий в день выборов. Как сообщили в армейской пресс-службе, блокада вводится в полночь на вторник сроком на сутки, закрыты будут контрольно-пропускные пункты с Западным берегом реки Иордан и сектором Газа. Во время блокады будет разрешен транзит только для гуманитарных, медицинских и ряда иных исключительных случаев, подчеркнули также в армейской пресс-службе.