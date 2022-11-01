Япония и Германия 3 ноября проведут встречу глав МИД и Минобороны

Переговоры пройдут в очном и в онлайн-формате

ТОКИО, 1 ноября. /ТАСС/. Япония и ФРГ 3 ноября проведут встречу министров иностранных дел и обороны в формате "два плюс два". Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Токио глава японского оборонного ведомства Ясукадзу Хамада.

По его словам, переговоры пройдут "частично в очном, частично в онлайн-формате". Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси, который примет участие в министерском заседании Группы семи в Германии, и его коллега Анналена Бербок проведут встречу лично. Хамада и министр обороны Германии Кристина Ламбрехт подключатся к ней по видеосвязи.

Как отметил Хамада, стороны намерены обменяться мнениями по ситуации вокруг Украины. "Мы также обсудим ответ на ядерную и ракетную проблемы Северной Кореи и дальнейшее укрепление сотрудничества между двумя странами", - добавил японский министр.

Предыдущая встреча глав МИД и Минобороны Японии и Германии проходила в апреле прошлого года в формате онлайн.