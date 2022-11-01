Bloomberg: США должны назначить наблюдателя за использованием Киевом помощи

Издание напомнило о репутации Украины как "страны с коррупцией и слабым руководством" и допустило возможности продажи американского оружия за рубеж

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Вашингтон должен назначить наблюдателя за использованием финансовой и военной поддержки, которую США оказывают Украине, чтобы добиться большей прозрачности в вопросе распределения миллиардов долларов. Такое мнение выразило в понедельник агентство Bloomberg.

Оно отмечает, что государственные расходы находятся в фокусе предвыборной гонки в Конгресс, поэтому законодатели неизбежно "будут настаивать на большей прозрачности как на условии выделения большей помощи". В обмен на согласие Конгресса и дальше поддерживать Украину президент США Джо Байден должен назначить наблюдателя за использованием Украиной американских пакетов помощи по примеру должности генерального инспектора правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане, тем более что за этот год Вашингтон уже выделил на Киев столько же средств, сколько в 2020 году от США получили Афганистан, Египет и Израиль вместе.

"Потенциал злоупотреблений остается велик в стране, которая погружена в хаос", - пишет издание, напоминая, что и до конфликта у Украины была "репутация страны с коррупцией и слабым руководством. "Существует также вероятность, пусть и небольшая, что оружие американского производства попадет в не те руки или будет продано за рубеж", - добавляет Bloomberg.

Ввиду объемов помощи Конгресс имеет право требовать от Украины подробных планов ее расходования и раздельного хранения денег США и средств, полученных из других источников, убеждено агентство. Учитывая недавнее заявление лидера республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти, который дал понять, что помощь Киеву в случае победы республиканцев на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс может сократиться, Соединенные Штаты должны быть уверены в том, что выделяемая помощь распределяется целевым образом.