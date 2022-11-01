Заседание Совета глав правительств стран ШОС в 2023 году состоится в Кыргызской Республике

Главы делегаций выразили признательность китайской стороне за высокий уровень организации заседания Совета

ПЕКИН, 1 ноября. /ТАСС/. Следующее заседание Совета глав правительств государств, входящих в ШОС, пройдет в Кыргызской Республике. Об этом говорится в совместном коммюнике, принятом во вторник по итогам XXI заседания Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Очередное заседание Совета глав правительств (премьер-министров) государств - членов ШОС состоится в 2023 году в Кыргызской Республике", - указывается в документе.

Главы делегаций также выразили признательность китайской стороне за высокий уровень организации заседания Совета глав правительств стран - членов ШОС.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В настоящее время в организацию входят Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Еще четыре страны - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия - имеют статус государств-наблюдателей. Кроме того, девять стран являются партнерами по диалогу - это Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Катар, Непал, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.