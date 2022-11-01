Совет глав правительств ШОС дал высокую оценку председательству Узбекистана

Участники заседания также выразили поддержку председательству Индии в организации в 2022-2023 годах

ПЕКИН, 1 ноября. /ТАСС/. Государства - члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) дали высокую оценку председательству Узбекистана. Об этом говорится в совместном коммюнике, принятом во вторник по итогам XXI заседания Совета глав правительств государств - членов ШОС.

"Главы делегаций дали высокую оценку председательству Республики Узбекистан в ШОС в 2021-2022 годах и выступили за активную реализацию итогов заседания Совета глав государств - членов ШОС (прошло 16 сентября 2022 года в Самарканде)", - отмечается в документе.

Участники заседания также выразили поддержку председательству Индии в организации в 2022-2023 годах.

Мероприятие проходило в режиме видеоконференции под председательством премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна.

История ШОС

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В настоящее время в организацию входят Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Еще четыре страны - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия - имеют статус государства-наблюдателя. Кроме того, девять стран являются партнерами по диалогу: Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Катар, Непал, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.

На прошедшем 15-16 сентября саммите ШОС в Самарканде ее лидеры подписали меморандум об обязательствах иранской стороны в связи со вступлением в ШОС, после этого Иран выполнит соответствующие обязательства и завершит официальную процедуру вступления. Также на саммите начался процесс оформления членства в организации Белоруссии.

Кроме того, в Самарканде принято решение о запуске процедуры предоставления статуса партнера по диалогу Бахрейну, Кувейту, Мальдивам, Мьянме и Объединенным Арабским Эмиратам.