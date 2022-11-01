Страны ШОС приняли совместное коммюнике

Они считают необходимым всесторонне развивать экономическое сотрудничество в рамках организации

ПЕКИН, 1 ноября. /ТАСС/. Государства - члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) считают необходимым всесторонне развивать экономическое сотрудничество в рамках ШОС. Об этом говорится в совместном коммюнике, принятом во вторник по итогам XXI заседания Совета глав правительств государств - членов ШОС.

"[Главы делегаций] выступили за расширение и углубление взаимодействия в финансовой, инвестиционной, промышленной, транспортной, энергетической, сельскохозяйственной и других областях в интересах устойчивого социально-экономического развития в регионе ШОС", - указывается в коммюнике.

В нем подчеркивается важность использования потенциала стран региона, международных организаций и многосторонних объединений в интересах формирования в Евразии пространства широкого, открытого, взаимовыгодного и равноправного взаимодействия. "В этой связи главы делегаций отметили идею создания Большого евразийского партнерства с участием стран ШОС, Евразийского экономического союза, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также других заинтересованных государств и многосторонних объединений", - говорится в коммюнике.

Главы делегаций также акцентировали позицию государств - членов ШОС в пользу поощрения регионального экономического сотрудничества в различных формах, содействия созданию благоприятных условий для торговли и инвестиций в целях постепенного осуществления свободного передвижения товаров, капиталов, услуг и технологий. Они считают необходимым обеспечить реализацию совместного заявления глав государств - членов ШОС по упрощению процедур торговли (принято в китайском Циндао в июне 2018 года), а также разработать практические меры по выстраиванию надежных, устойчивых и диверсифицированных цепочек поставок, развитию торговли услугами и внутрирегиональной торговли в соответствии с заявлениями Совета глав государств - членов ШОС и другими документами, принятыми в рамках саммита в Самарканде.

Развитие цифровой экономики

Участники заседания считают важным укрепление взаимной координации и сотрудничества, использование цифровой экономики и научно-технических инноваций в целях создания новых импульсов для развития государств-членов, а также для повышения экономической конкурентоспособности и потенциала развития региона. Они выступили против дискриминационных мер под любыми предлогами, которые препятствуют развитию цифровой экономики и коммуникационных технологий. Также они отметили возрастающую роль цифровизации и инновационных технологий в содействии росту экономики и устойчивому развитию региона ШОС.

Главы делегаций в то же время полагают, что электронная торговля в условиях пандемии имеет большое значение для развития экономики, увеличения занятости и улучшения благосостояния людей. "Они поддержали деятельность специальной рабочей группы по электронной торговле, в том числе в целях повышения уровня развития электронной торговли в регионе и содействия экономическому росту в рамках ШОС", - говорится в тексте коммюнике.

Увеличение доли нацвалют во взаиморасчетах

В ходе Совета отмечено принятие заинтересованными государствами - членами ШОС Дорожной карты по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах государств - членов ШОС и высказались за расширение этой практики.

Кроме того, главы делегаций положительно оценили вклад Делового совета ШОС и Межбанковского объединения ШОС в развитие экономического сотрудничества в рамках организации. "Выступили за эффективную реализацию положений Плана совместных действий банков - членов Межбанковского объединения ШОС по поддержке и развитию внутрирегионального экономического сотрудничества ШОС на среднесрочную перспективу (2022-2027 годы), Перечня основных направлений деятельности Делового совета ШОС на 2022-2023 годы и Рамочных принципов по вопросам финансового взаимодействия и сотрудничества банков - членов Межбанковского объединения ШОС", - отмечается в коммюнике.

Также было отмечено предложение Узбекистана о проведении Большой торговой ярмарки ШОС с созданием на ее базе единой электронной платформы и Недели делового партнерства регионов государств - членов ШОС в 2023 году.

На саммите ШОС в Самарканде 16 сентября государства - члены организации договорились поддерживать беспрепятственное перемещение товаров первой необходимости и увеличение расчетов в национальных валютах.

Реформирование ВТО

Страны - участницы Шанхайской организации сотрудничества считают, что Всемирная торговая организация (ВТО) должна быть реформирована и адаптирована к современным реалиям. "[Главы делегаций] подчеркнули необходимость скорейшего проведения инклюзивной реформы организации [ВТО] с упором на вопросы ее развития и адаптации к современным экономическим реалиям, а также эффективной реализации функций мониторинга, переговоров и разрешения споров", - говорится в тексте.

В документе указано, что ШОС выступает за повышение эффективности ВТО как ключевой площадки для обсуждения повестки дня в сфере международной торговли и принятия правил многосторонней торговой системы.

Против протекционизма и угрожающих экономике ограничений

Страны ШОС намерены и дальше содействовать развитию открытой мировой экономики, выступать против протекционизма и ограничений, угрожающих многосторонней торговле. "Главы делегаций подтвердили, что государства - члены ШОС считают важным дальнейшее совершенствование архитектуры глобального экономического управления и будут последовательно отстаивать и укреплять открытую, транспарентную, справедливую, инклюзивную и недискриминационную многостороннюю торговую систему, основанную на принципах и правилах Всемирной торговой организации, содействовать развитию открытой мировой экономики, выступать против протекционистских действий и торговых ограничений, которые противоречат принципам ВТО, подрывают систему многосторонней торговли и угрожают мировой экономике", - сказано в документе.

Как указывается в коммюнике, участники заседания также подчеркнули, что "одностороннее применение экономических санкций, кроме принятых СБ ООН, несовместимо с принципами международного права и оказывает негативное влияние на третьи страны и международные экономические отношения".

Транзитный потенциал региона

Главы делегаций подтвердили намерение государств-членов добиваться эффективного использования транзитного потенциала ШОС, формирования региональных транспортных и транзитных коридоров, реализации крупных проектов, способствующих усилению транспортной взаимосвязанности на пространстве организации.

Участники заседания считают важным создавать новые и модернизировать действующие международные маршруты для автомобильных и железнодорожных перевозок, мультимодальные транспортные коридоры и логистические центры, а также внедрять цифровые, инновационные и энергосберегающие технологии, оптимизировать трансграничные процедуры и реализовывать совместные инфраструктурные проекты.

Они также отметили предложения Узбекистана о проведении в нем в 2023 году Транспортного форума ШОС и о создании в Ташкенте при поддержке ООН Межрегионального центра по взаимосвязанности.

"Главы делегаций подтвердили стремление государств - членов ШОС к дальнейшему развитию современных логистических центров и совместному принятию мер по координации и содействию объединению железнодорожной инфраструктуры, стыковке политики и правил, научно-технических инноваций", по "наращиванию потенциала, исследованию конкретных мер по увеличению количества международных интермодальных контейнерных поездов и дальнейшему содействию безопасному, стабильному и качественному развитию железнодорожных перевозок", говорится в совместном коммюнике.

Сотрудничество с ООН

Государства ШОС, согласно коммюнике, выступают за укрепление взаимодействия с ООН и ее учреждениями. "Главы делегаций выступили за углубление сотрудничества ШОС с ООН и ее специализированными учреждениями, другими международными и региональными организациями", - говорится в документе.

Главы делегаций также утвердили отчет секретариата организации о мероприятиях и заседаниях, проведенных в рамках реализации программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств - членов ШОС, и бюджет организации на 2023 год. Кроме того, они приняли решения по ряду вопросов, касающихся финансовой и организационной деятельности постоянно действующих органов ШОС, указывается в коммюнике.

Сотрудничество в сфере политики и безопасности

Страны - члены ШОС продолжат развивать сотрудничество в сфере политики и безопасности, экономики и торговли.

"Главы делегаций подчеркнули, что государства - члены будут и впредь прилагать усилия для достижения целей и соблюдения принципов Хартии ШОС, развивать сотрудничество в сферах политики и безопасности, инфраструктуры, торговли, экономики, финансов и инвестиций, культурных и гуманитарных связей в целях построения мирной, безопасной, процветающей и экологически чистой планеты Земля, достижения гармоничного сосуществования человека и природы", - сказано в документе.

Сотрудничество в сфере туризма

Страны ШОС намерены развивать сотрудничество в области туризма, чему будет способствовать проведение Года туризма ШОС в 2023 году. "Главы делегаций договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества государств - членов ШОС в сфере туризма. Они считают, что объявление Года туризма ШОС в 2023 году и города Варанаси (Республика Индия) туристической и культурной столицей ШОС на период 2022-2023 годов будет способствовать раскрытию потенциала сотрудничества в сфере туризма в регионе", - говорится в документе.

Главы делегаций также отметили итоги Встречи руководителей туристских администраций государств - членов ШОС и Туристического форума в Ташкенте, прошедших в мае.

"Подчеркнута необходимость выполнения Соглашения между правительствами государств - членов ШОС о развитии сотрудничества в области туризма (г. Самарканд, 16 сентября 2022 г.) и Плана совместных действий в новых условиях по реализации Программы сотрудничества государств - членов ШОС в сфере туризма на период 2022-2023 годов (г. Душанбе, 15 июля 2021 г.)", - указывается в коммюнике.

Поддержка креативных индустрий

Креативная экономика может помочь развитию инновационного потенциала стран - членов ШОС, поэтому необходимо поддерживать соответствующие индустрии, указано в коммюнике. "Главы делегаций отметили, что креативная экономика может стать одной из составляющих развития инновационного потенциала сторон. Они считают, что поддержка креативных индустрий будет способствовать повышению конкурентоспособности экономик, развитию малого и среднего предпринимательства и расширению рынка занятости государств - членов ШОС", - говорится в документе.

Главы делегаций высказались за регулярное проведение в рамках ШОС форума стартапов и конкурса по инновациям для содействия развитию микро-, малого и среднего предпринимательства.

"Выступили за углубление взаимодействия в области цифровой экономики и цифровых технологий в интересах обеспечения инклюзивного экономического роста государств - членов ШОС для достижения целей повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года", - подчеркивается в коммюнике.

Борьба с угрозами эпидемий

Пандемия коронавирусной инфекции все еще негативно влияет на ситуацию в мире, государства ШОС намерены продолжать борьбу с подобными угрозами на пространстве объединения."Пандемия новой коронавирусной инфекции по-прежнему оказывает серьезное негативное воздействие на жизнь, здоровье и благополучие людей во всех странах <...>. Государства-члены развивают плодотворное сотрудничество в области <...> борьбы с распространением инфекционных заболеваний <...> на пространстве ШОС", - отмечается в нем.

Кроме того, участники организации "считают необходимой последовательную реализацию" политики "совместного противодействия угрозам эпидемий". В этой связи главы делегаций отметили предложение Российской Федерации о создании Медицинской ассоциации ШОС, указывается в документе.

Против блоковой конфронтации

Главы делегаций подчеркнули, что государства-члены в соответствии с принципами Хартии ШОС придерживаются линии, исключающей блоковые, идеологизированные и конфронтационные подходы к решению проблем международного и регионального развития, противодействию традиционным и нетрадиционным вызовам и угрозам безопасности.

Как указывается в коммюнике, участники заседания также "подтвердили актуальность инициатив продвигать взаимодействие в строительстве международных отношений нового типа в духе взаимного уважения, справедливости, равенства и взаимовыгодного сотрудничества, а также формирования общего видения идеи создания сообщества единой судьбы человечества".

Приверженность справедливому многополярному миропорядку

Государства - члены ШОС, "опираясь на близость или совпадение оценок текущей региональной и международной повестки дня, подтвердили приверженность формированию более представительного, демократического, справедливого и многополярного миропорядка, основанного на общепризнанных принципах международного права, многосторонности, равной, совместной, неделимой, комплексной и устойчивой безопасности, на культурно-цивилизационном многообразии, взаимовыгодном и равноправном сотрудничестве государств при центральной координирующей роли ООН".

Народная дипломатия и гуманитарные связи

Страны ШОС отметили важность сохранения культурного наследия государств-членов, развития народной дипломатии и гуманитарных связей. "Главы делегаций, подчеркивая важность сохранения и преумножения уникального культурного наследия народов государств - членов ШОС, высоко оценили итоги Года культуры ШОС, в рамках которого проводились концерты, фестивали, конкурсы, выставки, семинары, конференции, форумы и другие мероприятия", - говорится в документе, в котором также отмечается необходимость эффективной реализации существующих соглашений между правительствами государств - членов ШОС в сотрудничестве по таким направлениям, как охрана объектов культурного наследия, образование, культура и музейное дело.

Главы участвовавших в работе совета делегаций отметили итоги совещания министров культуры государств - членов ШОС в Ташкенте в мае 2022 года, а также инициативу входящих в организацию государств о создании Альянса музеев государств - членов ШОС, Музейного форума ШОС и других платформ сотрудничества.

Как указывается в коммюнике, главы делегаций убеждены в том, что "народная дипломатия способствует укреплению взаимопонимания и культурно-гуманитарных связей в рамках ШОС". В этой связи в документе были отмечены вклад в развитие этого направления Форума народной дипломатии ШОС, который состоялся 11 мая 2022 года в Ташкенте, учреждение почетного звания "Посол доброй воли ШОС", также деятельность Китайского комитета по добрососедству, дружбе и сотрудничеству, Центра народной дипломатии ШОС в Ташкенте, Культурно-интеграционного центра ШОС в Бишкеке и Центра дружбы и сотрудничества ШОС в Душанбе.

Развитие контактов по линии СМИ

Страны ШОС считают необходимым развивать контакты по линии СМИ. "Главы делегаций считают необходимым развивать контакты по линии средств массовой информации, пресс-служб органов власти и в цифровом пространстве, в том числе путем реализации Соглашения между правительствами государств - членов ШОС о сотрудничестве в области средств массовой информации (г. Бишкек, 14 июня 2019 г.) и Соглашения между правительствами государств - членов ШОС о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности (г. Екатеринбург, 16 июня 2009 г.)", - отмечается в документе.

В тексте указывается, что сотрудничество средств массовой информации в области обмена новостными и информационными продуктами, совместного вещания, технического взаимодействия и обучения персонала способствует созданию благоприятных условий для широкого взаимного распространения информации.

Мероприятие проходило в режиме видеоконференции под председательством премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В настоящее время в нее входят Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Еще четыре страны - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия - имеют статус государств-наблюдателей. Партнерами по диалогу являются Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Катар, Непал, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.

На прошедшем 15-16 сентября саммите ШОС в Самарканде лидеры организации подписали меморандум об обязательствах иранской стороны в связи со вступлением в ШОС. После этого Иран должен выполнить соответствующие обязательства и завершить официальную процедуру вступления. Также на саммите начался процесс оформления членства в организации Белоруссии. Кроме того, в Самарканде принято решение о запуске процедуры предоставления статуса партнеров по диалогу Бахрейну, Кувейту, Мальдивам, Мьянме и Объединенным Арабским Эмиратам.