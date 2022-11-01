Премьер Белоруссии уверен, что он в самое ближайшее время станет членом ШОС

Роман Головченко подчеркнул растущую роль организации

МИНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко выразил уверенность в том, что он в самое ближайшее время станет членом Шанхайской организации сотрудничества.

"Республика Беларусь стремится и, я уверен, в самое ближайшее время благодаря поддержке других государств станет полноправным членом шанхайской семьи", - сказал он. Видео с его заявлением было распространено пресс-службой правительства республики.

Головченко подчеркнул растущую роль ШОС. "Хотел бы поблагодарить государства - участников ШОС за поддержку на саммите в Самарканде начала процедуры вступления Беларуси в полноправные члены этой организации", - добавил он.

На прошедшем 15-16 сентября в Самарканде саммите ШОС был запущен механизм присоединения Белоруссии к организации. Для вступления ей предстоит внести некоторые изменения в национальное законодательство, присоединиться к действующим в рамках ШОС примерно 40 международным договорам.