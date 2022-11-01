Власти Турции заявили о стремлении возобновить зерновую сделку

Официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Турция прилагает и продолжит прилагать все усилия, чтобы договоренности заработали вновь

АНКАРА, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Турции прилагают усилия для возобновления реализации зерновой сделки в связи с приостановкой участия в ней России. Об этом сообщил во вторник журналистам официальный представитель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.

"Мы сожалеем о приостановке участия России в реализации договоренностей по экспорту зерна [с Украины]. Турция на уровне президента и министров прилагает и продолжит прилагать все усилия, чтобы договоренности заработали вновь", - отметил он.

Минобороны РФ сообщило 29 октября, что из-за террористического акта, совершенного "киевским режимом при участии специалистов Великобритании" против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, "российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов".