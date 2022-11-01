Kyodo: премьер Японии и президент ФРГ договорились о сохранении санкций против России

Стороны подтвердили необходимость укрепления сотрудничества для реализации концепции "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона"

ТОКИО, 1 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время встречи в японской столице договорились о сохранении санкций в отношении России, введенных в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщило во вторник агентство Kyodo.

Кроме того, как отмечается, они подтвердили необходимость укрепления сотрудничества для реализации концепции "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", которую продвигают Япония, США и их союзники.

Президент ФРГ ранее заявлял, что Берлин намерен расширить сотрудничество с государствами Индо-Тихоокеанского региона. По его мнению, Германия и Европа должны более активно участвовать в делах региона.

Штайнмайер посещает Японию с 1 по 3 ноября. Помимо переговоров с Кисидой у него запланирована встреча с императором Японии Нарухито.