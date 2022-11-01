Чавушоглу сообщил о планах Эрдогана обсудить зерновую сделку с Путиным и Зеленским

По словам турецкого министра, вопрос зерновой сделки затрагивает все человечество, и "его необходимо отделять от войны"

АНКАРА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган планирует в самое ближайшее время провести телефонные переговоры с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по зерновой сделке. Об этом сообщил во вторник журналистам глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Наш президент намерен провести переговоры с Путины и Зеленским в ближайшие дни. Он непосредственно занимается этим вопросом [зерновой сделки]. Мы верим в возобновление сделки, это пойдет на пользу всем", - отметил Чавушоглу.

По словам турецкого министра, вопрос зерновой сделки затрагивает все человечество, и "его необходимо отделять от войны". "Есть вопросы, касающиеся функционирования сделки, и их надо решать. Мы продолжим усилия в этом направлении", - сказал глава МИД Турции.

Чавушоглу также высказался за снятие преграды для поставок на мировые рынки сельхозпродукции и удобрений из России. Анкара, по его словам, работает в этом направлении.

Минобороны РФ сообщило 29 октября, что из-за террористического акта, совершенного "киевским режимом при участии специалистов Великобритании" против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, "российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов".