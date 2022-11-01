Глава КГБ Белоруссии сообщил о планах ввода в страну воинских контингентов из Польши

Иван Тертель отметил, что "сейчас создаются предпосылки для серьезного мирового конфликта"

МИНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Белоруссии известно о планах по возможному вводу на территорию страны воинских контингентов со стороны Польши. Об этом заявил во вторник председатель Комитета госбезопасности Иван Тертель в Могилеве на встрече с представителями трудовых коллективов.

"Есть конкретные планы вхождения на нашу территорию военных контингентов, в том числе с территории Польши. Известна 101-я воздушно-десантная дивизия США, которая частично уже базируется на территории соседнего с нами государства", - приводит слова Тертеля агентство БелТА.

Глава белорусской спецслужбы отметил, что "сейчас создаются предпосылки для серьезного мирового конфликта". "Первый признак - это формирование коалиций в мировом масштабе, что мы в настоящее время наблюдаем. С одной стороны, коллективный Запад, который уже давно в коалиции и пытается расширять ее. С другой стороны, страны, несогласные с такой политикой мирового господства, формируют свою коалицию. Прежде всего это Китай, Россия, Иран и некоторые другие страны", - считает Тертель. В качестве позитивного момента он назвал то, что "США математически просчитали последствия обмена ядерными ударами и пришли к выводу, что это будет катастрофа для целого человечества". "Все-таки на данном этапе такой ситуации следовало бы избежать", - сказал руководитель ведомства.