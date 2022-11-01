Белый дом: США предоставят Индонезии самой говорить, кого позвали на саммит G20 на Бали

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, американский лидер Джо Байден "с нетерпением ждет этой очень важной встречи для обсуждения широкого круга геополитических вопросов и вопросов безопасности с другими членами G20"

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов предоставляет индонезийским властям самим говорить, кого они позвали на саммит Группы двадцати, который пройдет 15-16 ноября на Бали. Об этом сообщил во вторник на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Его спросили, хочет ли Вашингтон отзыва приглашения Москвы на саммит "двадцатки". "Индонезия - хозяин саммита G20. Мы предоставим им самим говорить о своих списках приглашенных и о той логике, с которой они подходят к этому списку приглашенных", - отметил Кирби. По его словам, американский президент Джо Байден "с нетерпением ждет этой очень важной встречи для обсуждения широкого круга геополитических вопросов и вопросов безопасности с другими членами G20".

По словам Кирби, Байден "с нетерпением ждет этой очень важной встречи для обсуждения широкого круга геополитических вопросов и вопросов безопасности с другими членами G20".

Кирби добавил, что Вашингтон и Пекин продолжают прорабатывать возможность встречи Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита Группы двадцати. По его словам, представители двух стран "по-прежнему прорабатывают модальности потенциальной встречи". "Мне нечего объявить сегодня, но все еще продолжается некоторая работа на уровне персонала, чтобы понять, можно ли это сделать", - добавил Кирби.

На прошлой неделе он уже отмечал, что американская администрация прорабатывает возможность встречи Байдена и Си Цзиньпина на полях G20. Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Вань Вэньбинь позднее на брифинге не стал комментировать информацию о потенциальной встрече.

Президент России Владимир Путин в понедельник в беседе с журналистами сообщил, что решения о его личном участии в предстоящих саммитах G20 и АТЭС пока не приняты.

Семнадцатый саммит G20 состоится на Бали 15-16 ноября 2022 года. Саммит станет кульминацией серии встреч на уровне министров, рабочих групп и групп по взаимодействию, которая состоялась в течение года председательства Индонезии в G20.