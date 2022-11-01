Молдавский оппозиционер Шор потребовал объявить персоной нон грата посла США

По словам Илана Шора, рассуждения Кента Логсдона о коррупции в Молдавии и необходимости ее вооружения "унижают страну и ее граждан"

КИШИНЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Лидер оппозиционной партии "Шор" Илан Шор потребовал объявить персоной нон грата посла США Кента Логсдона после интервью дипломата молдавским СМИ, где он комментировал включение граждан республики в санкционный список США и сотрудничество двух стран.

"Вчера посол США, не стесняясь, давал четкие указания [президенту] Майе Санду и представителям власти PAS (Партии действия и солидарности - прим. ТАСС), что и как делать. <…> Вы не дома, и вы это забыли. В связи со вчерашними заявлениями мы требуем объявления посла США персоной нон грата в Республике Молдова", - сказал лидер парламентской партии в размещенном в социальных сетях видеообращении.

По его словам, рассуждения дипломата о коррупции в Молдавии и необходимости ее вооружения "унижают страну и ее граждан". Шор заявил, что в случае прихода к власти выдворит Логсдона из страны.

На прошлой неделе посол США опубликовал новый список санкционных лиц, составленный Минфином США с целью "противодействовать постоянным злонамеренным кампаниям влияния правительства Российской Федерации и системной коррупции в Молдавии". В списке 9 физических и 12 юридических лиц, в том числе Шор и бывший лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк. В заявлении Минфина также упоминаются экс-президент Молдавии Игорь Додон и партия мэра Кишинева Ивана Чебана "Национальное альтернативное движение". Однако они не были включены в санкционный список.

Накануне созданная из-за энергетического кризиса Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии утвердила поправки, которые имплементируют решения США в местные законы, что позволит заморозить счета попавших под санкции лиц также в Молдавии.

Попавшие в список молдавские политики, которые являются политическими оппонентами Партии действия и солидарности, назвали действия США вмешательством во внутренние дела страны.

На данный момент в Молдавии проходят массовые акции протеста оппозиции и недовольных ростом цен и падением уровня жизни. Право на проведение акций протеста было ограничено на период режима ЧП, который был введен на фоне ситуации на Украине и энергетического кризиса.