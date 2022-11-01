В Белом доме заявили, что США обеспокоены возможной продажей Ираном России ракет

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Белый дом утверждает, что США сохраняют обеспокоенность по поводу возможной продажи Ираном РФ ракет, признавая, что пока этих поставок не было.

"Мы остаемся обеспокоены потенциальным предоставлением России ракет класса "земля - земля", и мы не видели, чтобы это реализовалось на практике, но это обеспокоенность, которая у нас имеется", - сказал во вторник на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.