В Финляндии опровергли, что преступники в стране уже получили оружие с Украины

Комиссар Центральной уголовной полиции Кристер Альгрен ранее заявил о "признаках" того, что некоторое количество оружия уже есть в Финляндии, а также что "оружие, доставленное на Украину, также было найдено в Швеции, Дании и Голландии"

СТОКГОЛЬМ, 1 ноября. /ТАСС/. Опубликованный в воскресенье телекомпанией Yle со ссылкой на Центральную криминальную полицию (ЦКП) репортаж, что отправленное на Украину оружие могло оказаться в руках организованной преступности в Финляндии, а также в Швеции, Дании и Голландии, не является верным. С таким опровержением выступила во вторник ЦПК.

"У общественности могло сложиться впечатление, что вооружение, доставленное на Украину, оказалось у организованной преступности в Финляндии. Центральная криминальная полиция не располагает сведениями о том, что такое оружие попало в Финляндию", - отмечено в сообщении.

Об оружии с Украины в руках у преступных группировок сообщил комиссар Центральной уголовной полиции Кристер Альгрен. Он заявил о "признаках" того, "что некоторое количество этого оружия уже есть в Финляндии", а также что "оружие, доставленное на Украину, также было найдено в Швеции, Дании и Голландии".

"По мнению Центральной криминальной полиции, картина, которая сложилась из интервью о военной помощи Украине, оказавшейся в руках финских организованной преступности, неверна. У полиции нет доказательств того, что оружие из поставок военной помощи, было контрабандой ввезено из Украины в Финляндию", - говорится в пресс-релизе во вторник. Там также приводятся слова заместителя начальника Центральной криминальной полиции Маркуса Вялимяки, что "неизвестно, попало ли поставленное на Украину оружие в руки преступников в Финляндии" и что "доказательств такого явления нет", хотя полиция знает, что отдельные участники организованных группировок заинтересованы в оружии из зон боевых действий.