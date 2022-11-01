В Белом доме заявили, что США по-прежнему не желают конфликта с Россией из-за Украины

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Вашингтон по-прежнему не желает конфликта с РФ из-за Украины и не диктует народу РФ, кто должен быть в его руководстве. Об этом заявил во вторник на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы не стремимся к конфликту с Россией. Народу России самому решать, кто должен быть в его руководстве", - утверждал он.

Кирби добавил, что администрация Соединенных Штатов стремится к урегулированию конфликта на Украине путем переговоров, но продолжит помогать Киеву, чтобы он добивался успехов на поле боя. По его словам, США "продолжат помогать поддерживать способность Украины защищать себя с целью убедиться, что они успешны на поле боя". По его версии, такая американская помощь должна будет "привести к урегулированию [конфликта] путем переговоров - чего очень хочет президент [США Джо Байден], - чтобы президент [Украины Владимир] Зеленский имел всю поддержку и рычаги, необходимые для успеха за столом переговоров" с Россией.